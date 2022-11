Allerta meteo arancione in tutta la Sicilia: scuole chiuse ad Acireale

La protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per domani, 29 novembre,in relazione al rischio idrogeologico. Si prevedono su tutta la Sicilia delle precipitazioni che potranno assumere anche carattere temporalesco, di forte intensità. Si raccomanda prudenza negli spostamenti in caso di maltempo. Ad Acireale, in via precauzionale, è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Potrebbero seguire provvedimenti analoghi anche da parte di altre amministrazioni comunali.

Anche il Comune di Bronte ha emanato un analogo provvedimento.