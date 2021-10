Allerta meteo, nuova ordinanza: scuole chiuse e negozi aperti dal pomeriggio

A conclusione di una lunga riunione in Prefettura, il sindaco Salvo Pogliese, ha preannunciato la redazione di una nuova ordinanza con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado domani, sabato 30 Ottobre. ll miglioramento previsto inizialmente per la giornata, infatti, non è stato confermato dall'ultimo bollettino della Protezione Civile, che rimane a codice “Rosso”. per la Sicilia orientale. Per quanto concerne le altre attività, alla luce delle previsioni meteo attuali, resteranno chiusi i mercati all'aperto, mentre per tutti gli altri esercizi commerciali (a eccezione di quelli essenziali, compresi alimentari e attività di somministrazione di cibi e bevande, che rispetteranno i loro normali orari di esercizio) verrà disposta d'intesa con la Prefettura l'apertura posticipata alle ore 14.

È stato lo stesso sindaco Pogliese dalla sua pagina Fb ad annunciarlo: "Cauto ottimismo, ma l’allarme resterà ai massimi livelli ancora per qualche ora. Sono stati due giorni difficili, vissuti da tutte le Catanesi e i Catanesi con grande apprensione, ma con enorme senso di responsabilità. Il miglioramento previsto inizialmente per domani, però, non è confermato dall’ultimo bollettino della Protezione Civile, che rimane “rosso”. Per questo motivo le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse anche domani, sabato 30. Per quanto concerne le altre attività, alla luce delle previsioni attuali, resteranno chiusi i mercati all’aperto, mentre per tutti gli altri esercizi commerciali (a eccezione di quelli essenziali, compresi alimentari e attività di somministrazione di cibi e bevande, che rispetteranno i loro normali orari di esercizio) disporrò, d’intesa con la Prefettura, l'apertura posticipata dalle ore 14. Sono decisioni che, dopo due giorni di serrata pressoché totale, cercano di contemperare le esigenze lavorative dei nostri operatori commerciali con la salvaguardia della loro incolumità. È naturale che se i successivi bollettini dovessero modificare in peggio le attuali previsioni mi determinerò diversamente, informandone la popolazione. Facciamo, tutti insieme, ancora uno sforzo per superare questo momento difficile, rivolgendo un doveroso pensiero di vicinanza e solidarietà ai cittadini di Siracusa e della provincia che hanno fino ad ora avuto i danni maggiori dai violentissimi eventi atmosferici di queste ultime 48 ore. Ci stringiamo a loro nello stesso abbraccio virtuale che rivolgo ai miei concittadini in attesa degli eventi e a quelli che hanno già subito danni nei giorni scorsi e che ho incontrato in queste ore nei quartieri della Città".