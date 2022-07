Caldo, allerta della Protezione Civile: anche oggi giornata da bollino rosso

Nuova allerta della Protezione civile regionale siciliana per ondate di calore e rischio incendi nell'Isola. Bollino rosso per Catania, Palermo e Messina, dove le temperature percepite oscilleranno tra i 36 e i 39 gradi. Allerta rossa per rischio incendi a Caltanissetta, livello arancione invece nel resto dell'Isola.

Per questo motivo durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore il Ministero della Salute predica maggiore attenzione: "Queste condizioni climatiche - ricorda il Ministero della Salute - possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto dei soggetti vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza".

Si preannuncia, quindi, anche per oggi, un'altra giornata di passione anche per i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento di vari roghi che sono scoppiati in tutta la provincia a causa delle alte temperature: l'ultimo, in ordine di tempo, verificatosi ieri pomeriggio sulla collina di Vampolieri dove diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono state impegnate per spegnere un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione a ridosso di abitazioni.