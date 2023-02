Allerta meteo rossa, il bollettino della protezione civile: domani scuole e università chiuse

La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo rossa, il massimo livello di allarme, in relazione al rischio idrogeologico sull'area jonico-etnea per giovedì 9 febbraio. Il Il Commissario straordinario Piero Mattei, come si legge nella nota del Comune, ha disposto la chiusura degli edifici scolastici e delle Università