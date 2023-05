Allerta meteo arancione: scuole chiuse ad Acireale, aperte a Catania

Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha rilasciato oggi pomeriggio un avviso di allerta meteo arancione, valido sino alle 24 di domani, sabato 20 maggio 2023. Oggi previsti rovesci o temporali, domani peggioreranno ulteriormente le condizioni meteorologiche. In via precauzionale, il sindaco di Acireale, Stefano Alì, raccomanda alla popolazione di usare la massima prudenza, soprattutto negli spostamenti. Viene disposta, inoltre, la chiusura delle scuole, del cimitero e della villa Belvedere ed annullato il consueto mercato del sabato che si tiene nella zona della stadio.

Regolarmente aperti gli istituti scolastici di Catania. Il Comune raccomanda ai cittadini "la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile; evitare i sottopassi stradali; non utilizzare mezzi a due ruote; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d’acqua". Annullato il Lungomare Fest.