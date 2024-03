Allerta meteo gialla in Sicilia: calo termico e vento in aumento

Una perturbazione di origine atlantica sta per raggiungere anche la Sicilia: da domani, lunedì 4 marzo, è previsto un rinforzo dei venti anche nel Catanese. In tutte le province dell'Isola, la Protezione Civile ha emanato l'allerta gialla (di generica attenzione) in relazione al rischio idrogeologico e idraulico. Da questa notte, venti "da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte" spireranno dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in successiva estensione a Sicilia e Calabria. Nella provincia etnea non dovrebbero tuttavia verificarsi eventi particolarmente intensi, salvo qualche isolato acquazzone nelle prime ore della giornata. Le coste maggiormente esposte all'azione del vento e delle conseguenti mareggiate saranno quelle del Trapanese e del Palermitano. Agitato lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale, nel pomeriggio localmente anche molto agitati. Molto mossi i restanti bacini. In sensibile calo le temperature massime.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale