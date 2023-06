Alluvione Emilia Romagna, Catania partecipa ai soccorsi con il Canal Jet e personale Multiservizi

La città di Catania partecipa ai soccorsi per le popolazioni dell’Emilia-Romagna. Il sindaco Enrico Trantino e il presidente della partecipata comunale Multiservizi Spa Alessandro Corradi, hanno prontamente risposto alla richiesta del direttore della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina di intervenire nella regione romagnola per la pulizia delle vasche di contenimento e delle caditoie intasate a seguito dell'alluvione dei giorni scorsi.

In dettaglio, la spedizione etnea consisterà nell’invio del potente mezzo meccanico multifunzione, di cui esistono pochi esemplari in Italia di proprietà pubblica, meglio conosciuto Canal Jet, e di un’aliquota di quattro unità di personale della Catania Multiservizi Spa (Vito Linari, Sebastiano Trentuno, Antonino Petralia, Salvatore Spadaro) che da martedì opereranno in stretta sinergia coi responsabili della protezione civile nazionale e le autorità locali, per rimuovere l’enorme mole di fango che ha investito le zone alluvionate.

L’automezzo che verrà inviato in Emilia Romagna è concesso in comodato d'uso gratuito alla Catania Multiservizi Spa, dalla Protezione Civile tramite la Ssr Catania Città Metropolitana S.C.p.a, contiene strumentazioni all’avanguardia con numerose funzioni che consentono di fronteggiare con grande efficacia gli allagamenti per le condotte ostruite per le piogge torrenziali, una funzione sperimentata con successo a Catania e in altri comuni dell’area pedemontana etnea in caso di allagamenti.