Almaviva, Schifani: "Concreto impegno del Mimit per garantire lavoratori nel 2023"

"Il governo nazionale, attraverso il ministero delle Imprese e del made in Italy guidato dal ministro Urso, ha mantenuto l'impegno preso al recente tavolo romano a salvaguardia dei posti di lavori Almaviva per i restanti mesi dell'anno. Un segnale chiaro di attenzione e interesse verso il futuro di questi lavoratori e verso le vertenze occupazionali aperte nell'isola che il governo regionale non può che apprezzare a garanzia e tutela dei lavoratori". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando il provvedimento che arriverà sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri annunciato dal ministro Urso per consentire la continuità lavorativa agli addetti Almaviva dei siti produttivi di Palermo, Catania, Rende, Napoli e Milano.

"Esprimo soddisfazione nei riguardi del ministro Urso e delle rassicurazioni che ha dato ai lavoratori, ad oggi in cassa integrazione - sottolinea l'assessore regionale alle Attività produttive. Edy Tamajo - La disponibilità del ministro del Mimit, rispetto alle problematiche siciliane, è indispensabile per la nostra Isola e per tutto il comparto produttivo. È fondamentale creare sinergie tra le amministrazioni e il tessuto sociale per il bene comune".