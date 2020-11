Almaviva, Uilcom denuncia tagli della Vodafone: "Serve rispetto per i lavoratori del call center"

"Da martedì saranno in Cassa integrazione a zero ore nello stabilimento Almaviva di Misterbianco ben 36 lavoratrici e lavoratori del servizio Adsl, finora gestito in appalto per Vodafone. La multinazionale delle Telecomunicazioni ha deciso di tagliare ancora una volta a scapito del call-center etneo, motivando questa gravissima e discutibile decisione con un generico calo dei consumi”. Lo affermano la segretaria generale della Uil di Catania, Enza Meli, e il segretario provinciale Uilcom, Concetto Sicali, che aggiungono: “Almaviva, così, continua a perdere pezzi. Sempre a causa di Vodafone. Siamo seriamente preoccupati per il futuro di 650 dipendenti del call-center che meriterebbero almeno certezze a fronte della passione, dei sacrifici e della professionalità dimostrati in questi anni certamente non facili, segnati da un’altalena di ammortizzatori sociali e buste paghe ridotte. Faremo di tutto per rivendicare il rispetto loro dovuto e per impedire che un’altra bomba sociale deflagri in un territorio segnato da una cronica crisi economica esasperata ora dall’emergenza Covid”.