"È schizzata al 60 per cento la percentuale di raccolta differenziata a Giarre"

È schizzata al 60% la percentuale di raccolta differenziata a Giarre. Nella cittadina jonica dopo piccole e transitorie flessioni, prosegue il positivo trend dei dati sulla produzione e la differenziazione dei rifiuti. Si tratta di una performance che supera tutte le aspettative, in piena estate, e che viene salutata con soddisfazione dall’amministrazione Cantarella; un risultato che trae spunto dalla proficua collaborazione tra il Comune e la società Igm che ha in appalto il servizio di igiene urbana a Giarre, attraverso azioni mirate, a cominciare dalla razionalizzazione del sistema di raccolta, l’eliminazione dei cassonetti e l’introduzione dei bidoni carrellati.

Numerosi complessi residenziali, condomini e insediamenti edilizi di rioni popolari ad alta densità abitativa sono stati forniti dei cosiddetti carrellati consegnati direttamente in loco. Un lavoro certosino che continua a dare buoni risultati, al netto di qualche ritrosia. Buona, in generale, la collaborazione dei cittadini e del comparto produttivo che ha mostrato senso di responsabilità, anche grazie al recente censimento delle attività commerciali avviato dall’Ufficio Tributi del Comune.

Molti esercizi non erano noti all’ufficio e i rispettivi responsabili, adesso, si sono regolarizzati e, in questo quadro, i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. E sulla nuova impennata della differenziata esprimono soddisfazione il sindaco Leo Cantarella e l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro: “Dopo una leggera flessione, nei mesi scorsi, siamo ritornati, tra non poche difficoltà, alla soglia del 60%. Nell’ultimo mese sono stati conferiti in discarica 404 tonnellate di rifiuto secco, la metà dei rifiuti indifferenziati che venivano conferiti poco meno di un anno fa, con una incidenza in termini di costi. Tanti i cittadini che stanno dando seguito al progetto ecologico sposato dall’amministrazione differenziano, anche in diversi complessi di edilizia popolare si stanno raggiungendo discreti risultati. Purtroppo – osserva l’assessore Cavallaro - ancora diversi cittadini non riescono a percepire che il mondo cambia e la raccolta differenziata è diventata fondamentale per la tutela dell’ambiente e il risparmio tangibile in bolletta. Tutt’oggi, purtroppo, qualcuno si permette di sfregiare il territorio conferendo anche rifiuti speciali che, oltre ad essere altamente pericolosi per la salute, sono altamente costosi per il conferimento. Insieme al sindaco Cantarella invitiamo la cittadinanza a denunciare quella minoranza di persone che non rispetta il nostro territorio ricordando che, girandoci dall’altra parte significa essere complici di questi delinquenti”.

Frattanto Igm e comune di Giarre nel quadro delle attività, in vista della stagione delle piogge, hanno intensificato la bonifica delle caditoie, griglie che, a causa della loro occlusione, rappresentano un potenziale pericolo, venendo meno la fondamentale funzione idraulica per lo smaltimento delle acque meteoriche in occasione di eventi meteo eccezionali.