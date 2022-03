Belpasso, vandalizzato un altarino nel quartiere Borrello

Un altarino dedicato a Sant'Antonio di Padova è stato vandalizzato, a Belpasso, nel quartiere Borrello. Ne da notinzia il coordinamento locale di "Coraggio Italia Giovani" Belpasso. L'edicola votiva è stata aperta, gettando per terra la sacra rappresentazione e lasciando al suo posto una sega appesa ad un chiodo. "Chiediamo all'amministrazione comunale e al sindaco Daniele Motta - spiegano in una nota -di tenere alta l'attenzione sulla sicurezza nel territorio, perché per noi è un punto fondamentale, per il bene comune di tutti e per la sicurezza pubblica dei nostri concittadini. Sarebbe opportuno installare un sistema di videosorveglianza nei nostri monumenti e nei nostri altarini, che sono per noi storia e cultura belpassese".