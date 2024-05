Gli alunni dell'istituto comprensivo Casella incontrano gli agenti della questura etnea

Una giornata davvero speciale, quella di venerdì scorso, in cui gli uomini e le donne della polizia hanno dedicato l’intera mattinata ai ragazzi dell’Istituto comprensivo “Salvatore Casella” a Pedara. Gli agenti della questura, insieme ai poliziotti della squadra cinofili, hanno incontrato gli alunni di ben 12 classi, cinque della scuola elementare, nei plessi “De Gasperi” e “Pennisi” e sette della scuola media, nel plesso centrale, per un numero complessivo di circa duecentocinquanta ragazzi. Particolarmente calorosa l’accoglienza che i polizotti hanno ricevuto dagli insegnanti, dalla docente responsabile dei progetti legalità, dalla vice dirigente dall’Istituto.

"Che cos’è la legalità?"

Questo potrebbe essere il titolo dell’incontro in cui i ragazzi hanno affrontato, insieme ai poliziotti, il delicato quanto importante tema della legalità, trattato attraverso due diverse modalità. Per i più piccoli il focus si è concentrato sul concetto di legalità in senso stretto: cosa sono le regole, perché è necessario rispettarle, il valore della solidarietà tra le persone, l’io e il noi, l’importanza del buon esempio. Al termine, gli alunni delle quinte elementari, hanno avuto la grande quanto inaspettata sorpresa di incontrare gli agenti della squadra cinofili della questura di Catania, con al seguito Ultimo, un labrador con un fiuto formidabile per la ricerca degli esplosivi. Incontenibile la gioia dei ragazzi che con le loro mille domande rivolte ai poliziotti e le tantissime coccole per Ultimo hanno dimostrato en­tu­siasmo e soddisfazione per la bella giornata, passata insieme alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Per i ragazzi più grandi, della scuola media, l’incontro si è concentrato sul tema della legalità, con particolare riguardo non solo al rispetto delle regole ma anche e soprattutto sul rispetto dell’altro.

Durante l’incontro i poliziotti hanno affrontato anche il delicato tema del bullismo e cyberbulliso. Attraverso la visione di un breve ma toccante video gli agenti hanno catturato l’attenzione dei ragazzi che, nel silenzio dell’aula, quasi in una atmosfera sospesa, si sono sentiti coinvolti al punto di esprimere le loro riflessioni, le loro esperienze, le loro emozioni. In questo contesto, gli agenti hanno cercato di sottolineare come la legalità non può essere considerata il fine ma il mezzo che racchiude il senso autentico del vivere insieme.

L’incontro si è concluso con la proiezione di un video sui diritti umani che ha incontrato il gradimento degli alunni e ha fornito spunti importanti per un dialogo educativo tra i docenti e le scolaresche. Un momento di crescita e di confronto per i ragazzi, un momento di grande emozione e soddisfazione per i poliziotti, che tornano ai reparti di appartenenza arricchiti dalla bellissima esperienza. L’iniziativa, in grado di promuovere la cultura della legalità, si inserisce nel solco delle attività di prossimità promosse e volute dal Questore di Catania e incarna appieno lo spirito della missione della Polizia di Stato “Esserci sempre”.