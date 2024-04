Amazon replica ai sindacalisti Cgil: "Orgogliosi delle condizioni offerte ai dipendenti"

"Siamo orgogliosi delle condizioni che offriamo ai nostri dipendenti e investiamo costantemente per creare un luogo di lavoro sicuro, moderno ed inclusivo. Il sito di Catania è stato il primo ad aprire in Sicilia nel 2020 e ha creato ad oggi oltre 270 posti di lavoro a posto indeterminato, tra operatori di magazzino ed autisti". E' quanto reso noto in un comunicato da Amazon in relazione alle dichiarazioni di Filt-Cgil e il Nidil Cgil di Catania sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori in somministrazione del magazzino etneo della multinazionale.

"Nella regione - si legge ancora è operativo un secondo deposito di smistamento a Palermo per un totale di 440 posti di lavoro a tempo indeterminato creati in Sicilia in meno di quattro anni. Nei nostri depositi di smistamento la tipologia dei turni è in linea con quanto previsto dal ccnl Trasporti e Logistica e le normative di sicurezza ed è dettata dalle specifiche dinamiche della catena di fornitura e dalla necessità di continuare ad offrire ai nostri clienti un servizio che sia all’altezza delle aspettative".