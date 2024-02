Il prefetto e il questore incontrano l'ambasciatore dello Sri Lanka

Questa mattina il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha ricevuto presso il palazzo del Governo, insieme al questore Giuseppe Bellassai, l’ambasciatore dello Sri Lanka in Italia, Jagath Wellawatte, accompagnato dal consigliere d’ambasciata, H.M. Buddhika Herath. Durante il cordiale incontro, oltre a discutere di temi di carattere generale, è stata sottolineata l’importanza del servizio consolare che, nelle giornate del 10 e 11 febbraio, l’ambasciata ha ritenuto di organizzare in favore dei numerosi cingalesi presenti a Catania.

Gli srilakesi costituiscono una comunità laboriosa e perfettamente integrata nel tessuto sociale della provincia etnea. Il diplomatico, già in visita a Catania nel gennaio 2023, ha ringraziato il prefetto e il questore per l’accoglienza ricevuta e per la preziosa collaborazione sempre assicurata in occasione di iniziative che riguardano la comunità cingalese di Catania.