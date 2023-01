Gli ambientalisti contro vendita del novellame di sarda: "Non acquistatelo"

Nei prossimi giorni anche sui banchi delle pescherie catanesi torneranno in vendita le prime partite di novellame di sarda, meglio conosciuta come "neonata" o "mucco". Si tratta di una pratica non legale: questo prodotto ittico, denuncia il "Gruppo Anti Bracconaggio Adorno", non può essere pescato, detenuto, venduto e comprato in nessun periodo dell’anno, "perché si tratta di pesce allo stato giovanile e quindi al di sotto della misura minima stabilita dalla legge. Eppure - continuano gli ambientalisti - la neonata continua ad essere abusivamente pescata in grosse quantità, in spregio della legge. Ciò determina l’impoverimento dell’ambiente marino, poiché la sarda sta alla base della catena alimentare di gran parte della fauna marina, con gravi ripercussioni su tutte le specie di pesci e mammiferi e dunque sulla biodiversità. Purtroppo la neonata continua anche ad essere venduta per strada, nei mercati (famosi quelli siciliani di Ballarò a Palermo e della Pescheria a Catania) e persino nei ristoranti, a volte addirittura inserita nei menu ufficiali. Ciò avviene perché i controlli sulla vendita sono insufficienti e perché con una modifica legislativa introdotta nel 2016, lo Stato Italiano ha depenalizzato questi illeciti, sostituendo le sanzioni penali con sanzioni amministrative. Che i venditori abusivi spesso non pagano. E, soprattutto, perché calabresi e siciliani continuano illegalmente ad acquistarla".