Le strutture accreditate con il Sistema Sanitario Regionale protestano contro il taglio dei fondi

"Le rappresentanze sindacali delle strutture specialistiche ambulatoriali accreditate con il Servizio Sanitario Regionale (cardiologi, radiologi, fisiatri, laboratori di analisi cliniche e tutte le altre branche specialistiche) hanno indetto una manifestazione di protesta con la chiusura degli ambulatori dal 21 al 24 febbraio. I motivi della protesta sono da ricercare nella "pessima gestione della sanità territoriale - si legge nella nota delle organizzazioni di settore che hanno aderito all'iniziativa - da parte dell'Assessorato della Salute. La Regione Siciliana da anni assegna fondi insufficienti per la cura dei cittadini con la creazione di lunghissime liste di attesa. Da domani ci saranno anche nei laboratori di analisi cliniche, dove le liste di attesa non vi sono mai state. In Sicilia sono presenti 1.800 strutture con più di 15.000 operatori che eseguono oltre l'82% delle prestazioni specialistiche, molte delle quali salvavita. Circa 1 milione e 200 mila pazienti saranno costretti a rinunciare alle cure per insufficiente assegnazione dei fondi destinati all'assistenza specialistica territoriale. Di tutto ciò - conclude la nota del coordinamento intersindacale degli specialisti accreditati con il Sistema Sanitario Regionale - informiamo i siciliani, affinché pretendano il diritto alle cure e alla scelta del luogo in cui farsi curare. Le strutture specialistiche sono costrette a chiudere oggi, per non chiudere per sempre". La manifestazione regionale avrà luogo venerdì 24 febbraio in piazza Ottavio Ziino, a Palermo, alle ore 1.1