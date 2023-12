Catania Tu-Go, da oggi gli abbonamenti per viaggiare su bus e metro con soli 20 euro annui

Sono stati aperti oggi i termini per la sottoscrizione on line di 4400 nuovi abbonamenti a 20 euro l’anno, destinati solo a coloro che vogliono utilizzare i mezzi pubblici di trasporto ( bus e metro, senza limiti di corse, a esclusione delle linee Amts Alibus e 524) e per l’accesso gratuito ai parcheggi di via Due Obelischi e Nesima. Lo ha stabilito la giunta comunale che, grazie a una delibera proposta dell’assessore alle Politiche comunitarie Sergio Parisi, ha reperito i fondi che permettono un abbattimento dei costi degli abbonamenti del 95% e la gratuità totale per i disabili.

Dalle ore 10 di stamattina e fino alle ore 14 del 18 dicembre 2023 è possibile richiedere l’emissione del voucher attraverso la piattaforma “Catania Semplice”, all’interno del portale del Comune.

“Un provvedimento che arriva giusto in tempo nel periodo pre natalizio - hanno detto il sindaco Trantino e l’assessore Parisi- mirato ulteriormente a incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico, su ferro o su gomma, anziché quello privato, sulla scia di uno straordinario successo già registrato di una concreta misura di sostegno della mobilità sostenibile che ha visto Catania essere la prima città in Italia a spendere in questo modo intelligente le risorse comunitarie del Pon Metro, in sinergia all’agenzia nazionale per i fondi di coesione e su base locale con Fce e Amts".

Qui il video descrittivo della procedura di prenotazione e acquisto dell'abbonamento.