L'Amt assume: pubblicato bando per 20 autisti a tempo indeterminato

L'Amt assume: la partecipata del Comune di Catania ha pubblicato un bando per la selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 20 nuovi conducenti. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica presente nel sito all’indirizzo https://amtct.iscrizioneconcorsi.it e seguendo le istruzioni che saranno contestualmente fornite dalla procedura. La scadenza del bando è fissata per il 5 giugno 2021 alle ore 23:59.

I requisiti sono quelli del possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (ossia di scuola media inferiore) e il possesso della patente di guida D con un residuo non inferiore a 10 punti ed il certificato di abilitazione professionale CQC persone (Carta di Qualificazione del Conducente), entrambi in corso di validità.