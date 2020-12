Amt, al via l'iniziativa di beneficenza "Librincircolo a Natale"

Stamani, sabato 19 dicembre, alle ore 11.30 in piazza Università, il sindaco Salvo Pogliese, il presidente dell’Azienda Metropolitana Trasporti Giacomo Bellavia insieme agli altri componenti del Cda Agata Parisi e Alessio Zizzo, daranno il via all’iniziativa di beneficenza “Librincircolo a Natale” promossa dal’Amt e AMAS (Associazione Mediterranea Autobus Storici), in collaborazione con le altre partecipate del Comune e l’associazione Misericordia di Catania.

Con questo evento, nato dall’idea della consigliera Amt Parisi e del presidente dell’Amas Giuseppe Nicotra, istituzioni, enti e i cittadini che vorranno aderire contribuiranno, con un gesto di solidarietà, a regalare un sorriso ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria degli ospedali catanesi. Per partecipare basterà acquistare libri, giochi o versare un contributo volontario alla lista “Librincircolo a Natale” presso le attività commerciali che generosamente hanno aderito all’iniziativa, vale a dire Libreria Cavallotto, Libreria Bonaccorso, Libreria Mondadori Piazza Roma, I sogni di Zelda. Quindi, il giorno della vigilia di Natale, i volontari dell’associazione Misericordia di Catania a bordo del Bus del Comune di Catania e del bus storico Inbus U210 dell’Amas, porteranno i libri ai bambini.