Amt, potenziate le linee D e 935 dirette al mare di Plaia e Scogliera

L’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania anche quest’anno potenzia le linee degli autobus diretti al mare, sia sul litorale della Plaia sia sul litorale della scogliera. La linea D che fa servizio verso i lidi della Plaia ha a disposizione 4 vetture in più, personalizzate con simpatiche livree decorate, con frequenze di 15 minuti; la linea 935 è prolungata così da unirsi alla linea 534 e servire ancora meglio i bagnanti della parte rocciosa della costa etnea. Gli autobus, tutti di ultima generazione, accompagneranno così catanesi e turisti dal centro storico alle spiagge libere e ai lidi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il capolinea sarà in piazza Borsellino da dove i mezzi proseguiranno lungo un percorso che toccherà tutti i lidi della Plaia – ha spiegato il presidente Bellavia-. Si tratta di navette veloci che hanno una frequenza maggiore e una marcata riconoscibilità grazie alle livree colorate, per dare un servizio non solo ai catanesi ma anche ai turisti. Inoltre -conclude il presidente- per incentivare l’uso del mezzo pubblico, come lo scorso anno, offriamo ai viaggiatori la possibilità di acquistare i biglietti direttamente nei lidi e diamo ai nostri abbonati e a coloro che sono in possesso dei titoli di viaggio, l’opportunità di avere agevolazioni di ingresso negli stabilimenti balneari”.