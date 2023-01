Amts, in servizio i primi undici autobus elettrici

Sono già in circolazione per effettuare i necessari test di esercizio e di settaggio, i primi 11 bus “full electric” da 8 metri, impiegati nel trasporto pubblico locale nella città di Catania. E’ solo la prima tranche di mezzi di ultimissima generazione acquistati da Amts in qualità di soggetto attuatore e beneficiario del Comune di Catania nell’ambito del programma di finanziamento Pon Metro 2014-2020 (Asse 6 REACT-EU), avviato dall’Amministrazione Comunale alla fine del 2021 con il coordinamento della direzione politiche comunitarie diretta da Fabio Finocchiaro.

I primi 11 autobus a emissioni zero e un ridottissimo impatto acustico, forniti dalla casa produttrice Karsan, modello e-ATAK, sono equipaggiati con motore elettrico che garantisce un’autonomia di circa 300 km e dotati di aria condizionata. I mezzi hanno 49 posti per i passeggeri, di cui 18 a sedere. Sono tutti dotati di pedana per l’accesso dei disabili e a bordo è previsto un apposito spazio per la carrozzina. Nel corso di questo mese di gennaio, alla flotta di bus elettrici in funzione per le vie della Città si aggiungeranno altri 7 bus, più grandi, da 12 m e una capacità di 85 posti, di cui 26 a sedere. Questi mezzi più lunghi sono prodotti invece da Solaris, modello Urbino 12 electric, che hanno maggiore potenza (300 kW) e autonomia di chilometraggio di circa 400 chilometri e potranno essere utilizzati sulle linee più frequentate, come il Brt1 e il Brt5e e tra quindicina di giorni verranno ufficialmente presentati alla Città dall’Amministrazione Comunale e dall’Amts. A questi 18 autobus elettrici, nel secondo semestre del 2023 se ne aggiungeranno ulteriori 18 full electric, acquistati dall’Amts guidata da Giacomo Bellavia in analoga sinergia con l' Amministrazione Comunale, nella fattispecie la Direzione Politiche Comunitarie, con un piano di intervento per impiegare fondi Ue allo scopo.

Questo nuovo impiego di mezzi “green” del trasporto pubblico si inquadra in un piano ancora più ampio di totale rinnovamento della flotta della partecipata comunale grazie ai fondi del Pnrr per la mobilità sostenibile. Fondi (78 milioni di euro) richiesti espressamente dal Comune di Catania nei primi mesi del 2022, per garantire l’acquisto di ulteriori cento mezzi elettrici e dieci a idrogeno, i cui arrivi di questa fornitura sono attesi nel 2024 per completarsi entro il 2026.