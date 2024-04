Rimessa Amts, dipendente sotto effetto di alcol minaccia i colleghi con una "soft air"

Ieri notte, un dipendente Amts libero dal servizio e sotto effetto di alcol, ha bloccato l'ingresso della rimessa alla zona industriale con l'auto e, armato di una "soft air" ha minacciato gli autisti presenti. Ha rubato il cellulare ad un collega e chiedeva di parlare con il direttore dell’Amts. Alla base del gesto forse una richiesta di aspettativa non concessa. I colleghi hanno chiamato il 112.

L'uomo, in evidente stato di alterazione, ha minacciato gli agenti delle volanti intervenuti tenendoli a distanza con il suo cane, un pitbull. Dopo una lunga trattativa l'autista dell'Amts è stato bloccato dai poliziotti e portato in questura. Uno degli agenti ha riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. L'uomo è stato arrestato per resistenza aggravata, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato anche per interruzione di pubblico servizio.

"Ringraziamo le forze dell'ordine per l'intervento molto lucido e coscienzioso che ha permesso di evitare il peggio rispetto allo spiacevole episodio", commenta l'amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia.