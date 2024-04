Bus Amts in servizio il primo maggio: azienda e sindacati cercano un accordo

"La dimensione turistica che la città di ha assunto negli ultimi anni, in particolare nel periodo primaverile, comporta la necessità, da parte del sistema di trasporto pubblico di fornire un servizio alle migliaia di persone che la visitano, anche e soprattutto nel periodo che va dal 25 aprile al 1° maggio". Così in una nota inviata ai sindacati l'amministratore unico Giacomo Bellavia ha informato i rappresentanti dei lavoratori che, "per la giornata del 1° maggio l’azienda ha programmato un servizio 'leggero' a 140 turni giornalieri, dello stesso tipo di quello esercitato nella domenica di Pasqua, con un’interruzione nel periodo del pranzo".

Tra i sindacati, a rispondere alla richiesta di Bellavia c'è la Federazione Autonoma Italiana Sindacale degli Autoferrotranvieri della Cisl, che ha chiesto un incontro urgente con l'amministratore unico. "È una novità assoluta per la cittadinanza, per i turisti e soprattutto per il personale dipendente, considerato che, a memoria d’uomo, l' azienda, in occasione della giornata del 1°maggio è rimasta chiusa", fanno sapere dalla Faisa Cisl. "La complessità della questione, come nel caso in specie del dipendente chiamato a lavorare nelle giornate festive infrasettimanali, richiede particolare attenzione. A nostro avviso, il lavoratore potrebbe astenersi dal lavoro", precisano i sindacalisti della Faisa Cisl.

"Quindi, in mancanza di un accordo aziendale che disciplina la dovuta remunerazione, la corretta articolazione del lavoro e quant'altro ancora nella giornata del 1° maggio, Faisa Cisal intende avere un confronto di merito che auspichiamo avvenga entro e non oltre la prossima settimana. In buon sostanza, come sindacato, riteniamo che la disponibilità al negoziato debba essere reciproca e voluta da ambo le parti", concludono. La nota dei sindacalisti della Cisl è stata trasmessa anche al sindaco, al presidente del consiglio comunale e ai capi gruppo dei partiti.