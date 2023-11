Amts Catania ottiene certificazione anti corruzione

L'Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania spa (Amts) ha ottenuto la certificazione Iso 37001 riguardante il Sistema di gestione anti-corruzione. Lo rende noto la stessa azienda. Il riconoscimento è stato consegnato direttamente all'amministratore unico Giacomo Bellavia dai responsabili dell'ente certificatore Rina spa Giovanni Taormina e Maurizio Mazzapicchi.

"L'importante certificazione, 'anti-bribery management systems', supporta le aziende pubbliche e private - osserva l'azienda - nell'istituire una cultura aziendale di integrità, trasparenza e conformità secondo, appunto, la Iso 37001, aiutando le organizzazioni aziendali nella lotta contro la corruzione, fornendo un valido supporto nella implementazione di misure efficaci per prevenirla e affrontarla".

"Ottenere tale certificazione - ha detto Bellavia - è stato un atto tanto importante quanto dovuto nei confronti della città, degli utenti ma anche dei nostri dipendenti poiché la stessa pone un sigillo ufficiale su quanto l'Azienda porta avanti da anni in tema di trasparenza e correttezza amministrativa". L'Amts è già certificata Iso 9001 (certificazione dei sistemi di gestione della qualità) ed è in corso l'attività per richiedere la certificazione Iso 45001 (certificazione dei sistemi di gestione salute e sicurezza).