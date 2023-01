Trasporto pubblico, Amts annuncia una temporanea riduzione dei mezzi in servizio

L’Azienda metropolitana trasporti e sosta ha varato un piano di esercizio provvisorio che prevede una temporanea riduzione dei mezzi in servizio, a causa della necessità di effettuare tutte le periodiche revisioni, con verifiche tecniche e meccaniche. "L’Azienda stessa è consapevole che tali necessarie operazioni di revisione sui mezzi della flotta AMTS comporteranno, per diversi giorni, qualche disagio a utenti e cittadinanza. Per questo, l’AMTS si scusa con quanti ogni giorno usufruiscono dei mezzi pubblici per motivi di lavoro e personali, assicurando che si stanno ponendo in essere tutte le misure per minimizzare i disagi il più possibile e per ritornare al programma di esercizio ordinario nel più breve tempo possibile", si legge in una nota diffusa da Amts.

Contestualmente l’amministrazione aziendale fa sapere di avere già avviato indagini interne per verificare omissioni e ritardi delle funzioni tecniche aziendali, ed accertare se che tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti per legge siano stati predisposti in modo puntuale e tempestivo, garantendo il massimo rigore nella sanzione di eventuali inadempienze accertate.