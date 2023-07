Amts: "Dopo l'incendio in aeroporto, potenziato il servizio navette"

Dopo l’incendio verificatosi nelle scorse ore all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Fontanarossa a Catania e dopo l’annuncio della chiusura dello stesso aeroporto per 48 ore, l’Azienda metropolitana trasporti e Sosta Catania spa si è subito attivata per potenziare il servizio di navette verso il capoluogo etneo, per agevolare al massimo lo spostamento dei passeggeri e limitarne i disagi.

Le consuete 4 vetture Alibus già presenti, infatti, stanno effettuando una deviazione anche alla Stazione Ferroviaria Fontanarossa. Amts, inoltre, sta istituendo due ulteriori navette che effettueranno servizio speciale tra aeroporto-stazione Fontanarossa-stazione centrale.