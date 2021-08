Amts, Giacomo Bellavia è stato nominato amministratore unico

Il Comune di Catania, in qualità di socio unico rappresentato in seno all’assemblea dei soci Amt dal vice sindaco Roberto Bonaccorsi, su indicazione del sindaco Salvo Pogliese, ha provveduto a rinnovare l’organo amministrativo dell' Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. (Amts Catania). La società è frutto della recente fusione tra Amt e Sostare. Il consiglio di amministrazione di Amt, composto dal presidente Giacomo Bellavia e dai componenti Agata Parisi ed Alessio Zizzo, era infatti giunto a scadenza naturale lo scorso 28 giugno 2021, in occasione dell’approvazione del bilancio 2020 (che ha avuto un risultato di esercizio pari a 4,1 milioni di utile) ed era rimasto in carica, a termini di legge, per 'accompagnare' la società nei primi passi post fusione. "Al fine di garantire la continuità amministrativa della società e consentire l’ordinato completamento di tutte le prioritarie iniziative di implementazione del processo di fusione - si legge nella nota di Palazzo degli Elefanti - il socio unico Comune di Catania ha indicato Giacomo Bellavia, quale amministratore unico, riservandosi a breve di valutare la nomina di un consiglio di amministrazione con un organo gestionale di natura collegiale, anche alla luce della complessa realtà aziendale di Amts Catania". Giacomo Bellavia, 38 anni, avvocato e dottore di ricerca in diritto societario, ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione dell’Azienda Metropolitana Trasporti dal 5 ottobre 2018 a oggi.