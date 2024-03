Amts e Comune, inaugurata la nuova stazione di ricarica green

Inaugurata oggi, nel parco mezzi dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta, nella zona industriale, una nuova struttura ecologica, che conta con 45 postazioni di ricarica per i nuovi bus elettrici e 20 colonnine per la ricarica delle auto. La struttura è potenziata da un sistema fotovoltaico da 500 chilowatt, costruito sulla sua stessa superficie, mentre attigue alle nuove pensiline sorgono la sala tecnologica ed un gruppo elettrogeno che garantisce una costante autonomia e assicura la certezza della operatività anche in caso di cali di tensione. A presentare alla stampa e alla città la nuova stazione di ricarica è stata l'amministrazione comunale, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo importante progetto, con l'impegno delle Politiche comunitarie e con la nomina di Amts quale soggetto attuatore di tutti i progetti che riguardano la mobilità sostenibile e la conversione green del parco mezzi.

“Possiamo smentire con orgoglio quanti sostengono che Catania sia rimasta indietro e arretrata in termini di sviluppo – ha detto stamani il sindaco Enrico Trantino. "Oggi presentiamo infatti, con soddisfazione questa nuova isola che si autoalimenta e che consente ai nostri bus una circolazione totalmente green, che porterà non solo a un risparmio energetico ma anche a un risparmio di costi di carburante."

“Oggi con grande soddisfazione vediamo realizzata un’opera importante che porterà benefici alla città e anche alle casse comunali – ha aggiunto l’assessore Sergio Parisi. – Si tratta di investimenti portati avanti e concretizzati attraverso le risorse del PON Metro, mettendo in atto una strategia importante che vede Catania primeggiare con altre grandi città in Italia."

“Si tratta di un percorso importante iniziato già da qualche anno assieme all’Amministrazione comunale, che ci ha nominato soggetto attuatore di tutte le misure riguardanti la conversione green e la mobilità sostenibile – ha sottolineato l’amministratore unico Giacomo Bellavia – grazie a cui sono stati fatti investimenti fondamentali per lo sviluppo della città. Con quelli ulteriormente in programma, inoltre, arriveremo a coprire il parco mezzi con un totale di 150 bus elettrici che sono in corso di consegna e di cui 40 arriveranno entro quest’anno. Un potenziamento che consente a Catania di stare ai primi posti in fatto di flotte green”.

Una conversione green ed ecologica, dunque, che procede spedita e che ha visto già un primo investimento di circa 24 milioni di euro tra bus elettrici, sistema fotovoltaico e postazioni di ricarica dei mezzi elettrici.

Presenti in conferenza stampa anche i dirigenti AMTS Salvatore Caprì, Antonio Condorelli e Rosario Laudani e il Responsabile del progetto, architetto Chiara La Spina. Presente anche Gianluca Emmi, funzionario della Direzione Politiche comunitarie.