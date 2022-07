Amts: presentati i risultati del primo anno dalla fusione tra la vecchia Amt e Sostare

A distanza di un anno esatto dalla fusione tra la vecchia Amt e Sostare, emerge un bilancio più che positivo dalla nascita della società unica per la Città di Catania e la sua area metropolitana, poiché numerosi sono stati gli obiettivi raggiunti, nel segno di una mobilità sempre più integrata su tutto il territorio comunale. Era il 1° luglio 2021, infatti, quanto l’Amt (Azienda Metropolitana Trasporti) e Sostare diventavano ufficialmente “Amts – Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania s.p.a.”, rendendo più efficiente la gestione dei mezzi pubblici, della sosta a pagamento, e non solo. Nella fusione sono state gettate le basi per uno stretto lavoro sinergico, che ha messo a disposizione della città una società unica in grado di lavorare allo sviluppo del Nuovo Piano Integrato per la Mobilità Sostenibile, che include non solo il trasporto pubblico, ma anche le strisce blu, i parcheggi scambiatori, la gestione delle Ztl e delle Aree Pedonali. Il nuovo Piano di mobilità è stato ampiamente condiviso con il Comune di Catania e Ferrovia Circumetnea, è finanziato anche con Fondi Strutturali e di Investimento Europei e PON Metro.

I risultati del bilancio del primo anno di lavoro dalla fusione sono stati presentati questa mattina, lunedì 4 luglio, durante la conferenza stampa organizzata nella sede dell’Amts, in via Plebiscito a Catania, alla quale sono intervenuti il sindaco di Catania facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, gli assessori comunali alle Politiche comunitarie, Sergio Parisi, alla Mobilità, Pippo Arcidiacono, e alla Cultura, Cinzia Torrisi, e l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia. Presenti, tra gli altri, dirigenti e funzionari di AMTS, assieme al direttore generale, Marcello Marino.

“Questa fusione, con tutti i vantaggi che sta già comportando per il bene della città e della sua mobilità sostenibile, è stata da subito uno dei nostri obiettivi prioritari – ha detto nel suo intervento il vicesindaco, Roberto Bonaccorsi. – Era evidente a tutti, infatti, come non fosse più praticabile avere due società partecipate dal Comune che si occupavano in certi casi degli stessi rami, come i parcheggi a pagamento, addirittura in concorrenza tra loro. Non nascondiamo di avere incontrato molte resistenze ed un percorso irto di ostacoli, ma alla fine i risultati di questo primo anno di lavoro ci dicono che la nostra sfida era vincente e che andava compiuta già da prima. Chiudere con un utile di bilancio significativo vuol dire garantire la buona salute di una società, che appartiene a tutti, cittadini compresi”.

“Sono stati registrati vantaggi economici non indifferenti da questa fusione, proprio partendo dagli utili di bilancio – ha sottolineato l’assessore alla Mobilità, Pippo Arcidiacono. – È evidente a tutti come in questi ultimi 4 anni Catania sia cresciuta di livello sul fronte della mobilità e come oggi sia proiettata verso un futuro sempre più sostenibile nel trasporto pubblico. Dobbiamo riappropriarci della qualità urbana e ad un anno dalla fusione cominciamo a vedere i primi risultati. Oggi questo è un punto di partenza, con tutte le difficoltà di una città che ha retaggi culturali che in altre zone europee non sono presenti. Grazie di cuore all’amministratore Bellavia per il lavoro svolto finora”.

“Continuo a pensare a quante cose abbiamo fatto e a quante ancora ce ne sono da fare – ha aggiunto con soddisfazione l’assessore alle Politiche comunitarie, Sergio Parisi. – Amts è sempre stata un nostro primario partner, da quando è diventato anche soggetto attuatore dei progetti europei del Pom Metro e Poc Metro, come disposto con Delibera di Giunta. I BRT, i servizi di Car e bike sharing, Catania TU-GO, i nuovi progetti per lo smart parking e per i semafori intelligenti sono solo alcuni dei punti portati avanti ed in corso di realizzazione. È l’esempio più lampante di come siano stati e continuino ad essere gestiti al meglio i fondi comunitari a nostra disposizione. Tutte idee straordinarie partorite da una grande sinergia”.

“Siamo soddisfatti del lavoro finora svolto e siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare – ha dichiarato l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia – ma siamo certi che avremo il supporto necessario, pratico e culturale, nelle nostre scelte anche da cittadini e utenti. La fusione tra Amt e Sostare è la testimonianza diretta che snellire e pianificare sono le due parole chiave su cui puntare, soprattutto se in gioco ci sono la salute dell’ambiente e dei cittadini, oltre che il futuro del trasporto sempre più ecologico ed efficiente del territorio. Noi questo passo abbiamo avuto il coraggio di compierlo e ringrazio l’Amministrazione Comunale per il supporto e il sostegno sempre dimostrati in tutti i passaggi necessari”.

Le prime cifre da cui partire, dunque, sono quelle relative alla gestione economica positiva, con l’utile dell’ultimo Bilancio di 2,7 milioni di euro. Quale risultato di buona gestione, vi è da segnalare l’eliminazione di tutti gli affitti: dopo via Sant’Euplio, infatti, sono state dismesse anche le locazioni di via Proserpina (ex sede Sostare) e via Aldebaran (ex deposito della rimozione auto), con la concentrazione di tutti i servizi rivolti all’utenza attivati in via Plebiscito n. 747, sede di proprietà aziendale. Da citare, poi, l’attivazione di Catania TU-GO, l’abbonamento integrato che consente con soli 20 euro l’anno di utilizzare bus, metro e parcheggi scambiatori. Risultato: abbonamenti andati esauriti in pochi giorni e con un forte incremento dei mezzi pubblici e dei parcheggi scambiatori. Tre sono state finora le Aree Pedonali e le ZTL attivate con il controllo di telecamere e varchi elettronici: il borghetto marinaro di S. Giovanni Li Cuti (Area Pedonale), via Etnea, nel tratto da piazza Duomo a Villa Bellini ed a piazza Teatro Massimo (Area Pedonale) e ZTL “Bellini” (nelle aree del centro storico). Messa in atto anche l’applicazione delle nuove tariffe per la sosta negli stalli blu nelle zone centrali (0,87 centesimi di euro per la prima ora di sosta e 1 euro per le ore successive), per zonizzare la città e scoraggiare l’accesso dei mezzi privati in centro città, incrementando invece l’uso dei mezzi pubblici e contribuendo a un risanamento ambientale del contesto urbano. Apprezzamento ha ricevuto il potenziamento delle linee “preferenziali” degli autobus Amts per un servizio di traporto ancora più efficiente e veloce per utenti e cittadini: la linea Brt1, già completata, e la linea Brt5, in fase di realizzazione. Da registrare anche il potenziamento di AMIGO, l’innovativo servizio di Car e Bike Sharing, con l’attivazione in corso di 28 nuove ciclo-stazioni. Sul fronte del rinnovo parco mezzi, è iniziato nel 2018, con 42 nuovi autobus; nel 2019 ne sono arrivati altri 27; poi, 16 nuovi autobus elettrici sono in attesa quest’anno. Entro il 2025 si concluderà: l’acquisto di 39 autobus elettrici (le cui prime consegne sono previste già entro l’anno); l’acquisto di 100 bus elettrici (lunghi, corti e cortissimi) e 10 bus a idrogeno; la realizzazione di una infrastruttura elettrica di ricarica da 5 MW e di un impianto fotovoltaico da 500 kW; la realizzazione di una infrastruttura elettrica di ricarica da 15 MW e di stoccaggio/rifornimento H2. In calendario anche la realizzazione di un Nuovo progetto Smart Parking da 3,5 milioni per la creazione di un sistema di sosta intelligente. Ma agli obiettivi già raggiunti e citati dalla fusione delle due realtà in una Società unica, è doveroso aggiungere anche gli altri punti strategici portati avanti dall’attuale gestione di Amts. Un vero e proprio calendario di opportunità sfruttate al meglio, al servizio dei cittadini.

È nel luglio 2021, infatti, che si registrano l’inaugurazione del servizio “Ricicla e Viaggia” per aiutare l’ambiente e consentire ai cittadini catanesi di risparmiare ottenendo gratuitamente biglietti di viaggio da utilizzare sui mezzi Amts, in cambio della consegna di bottiglie in plastica; il potenziamento delle linee di trasporto pubblico verso il mare e nuova veste grafica per i mezzi diretti alla playa e alla scogliera di Catania; l’integrazione metro-bus con potenziamento delle linee a disposizione dei cittadini in corrispondenza della nuova stazione Fce di Cibali. Parte, invece, nel settembre 2021, il lancio del concorso di idee per la realizzazione del nuovo logo di Amts; così come il lancio dell’“Operazione Bus Sicuri” per garantire la massima sicurezza e la salute di tutti i passeggeri, tramite l’introduzione di 50 operatori addetti alla verifica del rispetto delle diverse misure di prevenzione anti-Covid19; ed ancora, il lancio dell’abbonamento annuale riservato agli studenti universitari per muoversi liberamente con Bus, Brt e metropolitana a soli € 20 all’anno.

Nell’ottobre 2021, ecco giungere l’inaugurazione del nuovo Shuttle che collega la stazione ferroviaria “Fontanarossa” all’aeroporto e viceversa; e a novembre dello stesso anno arriva in alcuni incroci l’onda verde che permette di sincronizzare tutti i semafori, grazie all’installazione di centraline “intelligenti”. Il 2021 si conclude con l’adesione, a dicembre, di Amts ad Agens, il progetto che permette di creare una forte sinergia tra le migliori realtà metropolitane nazionali in tema di mobilità e trasporto pubblico, cooperando per raggiungere soluzioni strategiche nel settore. È stato il mese, questo, anche delle buone notizie anche sul fronte lavoro, con l’assunzione di ulteriori 20 nuovi autisti tramite concorso, oltre ai 20 autisti in corso di assunzione nel 2022.

Un 2022 che si apre, a gennaio, con l’adozione di Pago PA, la piattaforma che collega cittadini e Pubblica Amministrazione rendendo ancora più snelle e veloci le operazioni e risparmiare tempo tramite l’acquisto on line degli abbonamenti per le strisce blu. A febbraio di quest’anno, invece, viene presentato il nuovo logo aziendale, realizzato tramite l’apposito concorso di idee. Infine, è di aprile scorso la notizia dell’apertura del nuovo Parcheggio Corso Sicilia, aperto H24 e dotato di sistema di automazione di ultima generazione e sistema di videosorveglianza.