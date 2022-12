Amts presenta la “Fermata Cartura”: CorriEra, storia di un viaggio di Natale"

Sarà presentata alla cittadinanza e alla stampa mercoledì 7 dicembre alle ore 10 in piazza Università a Catania la “Fermata Cartura: CorriEra, storia di un viaggio di Natale”. L’iniziativa, voluta dal Comune del capoluogo etneo con l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa, rientra infatti tra le attività natalizie di Amts per la città annunciate nei giorni scorsi e vede il coinvolgimento dell’artista Alfredo Guglielmino e del suo mondo immaginario, che dal 1998 ha fatto del riciclo della carta e del materiale di scarto la poetica stessa del suo concetto di creazione artistica. A presentare l’iniziativa in conferenza stampa, assieme all’artista e ai suoi collaboratori, sarà l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia