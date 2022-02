Amts rinnova il proprio look: domani la presentazione del nuovo logo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

All’incontro con la stampa interverranno l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia, e per l’Amministrazione comunale l’assessore alla Mobilità, Pippo Arcidiacono. Durante la conferenza stampa, inoltre, alla quale interverranno anche tutti i componenti la Commissione giudicatrice del concorso di idee, saranno premiati, con la consegna ufficiale di un assegno del valore di 1.500 euro, i due giovani creativi che hanno vinto il bando emanato da Comune di Catania e AMTS per dare un nuovo simbolo all’Azienda. La selezione, infatti, per la scelta del nuovo logo di AMTS, lo ricordiamo, è stata avviata nei mesi scorsi con un concorso di idee per la creazione del marchio della nuova Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania. Il bando ha visto giungere alla Commissione giudicatrice ben oltre 100 proposte creative. La Commissione era presieduta dal direttore generale di AMTS Marcello Marino e composta dai professori Bob Liuzzo (IED di Milano) e Gianni Latino (Accademia delle Belle Arti di Catania) e dai funzionari Salvatore Caprì e Gaetano Garufo, che hanno selezionato le migliori tre proposte fra tutte quelle pervenute. Le proposte sono state, poi, giudicate dai cittadini attraverso modalità di voto on line sulla pagina https://www.amts.ct.it/sondaggio su cui ogni utente ha potuto votare una sola volta ed il sistema ha richiesto un accesso identificativo tramite Facebook o Google. Il nuovo simbolo, come specificato dalla stessa Azienda, doveva racchiudere i messaggi di mobilità e sostenibilità cittadina ed esprimere la mission dell’AMTS. Eccoci, dunque, in dirittura d’arrivo e tra poco più di 24 ore scopriremo quale sarà il nuovo logo di AMTS.