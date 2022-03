Bandi Amts, l'azienda replica a Bonaccorsi: "Sue dichiarazioni non corrispondono al vero"

In relazione alla nota stampa trasmessa dal consigliere comunale Graziano Bonaccorsi, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta s.p.a. rende noto quanto segue.

"Le notizie divulgate dal consigliere comunale nella sua interrogazione, in merito ai 'bandi di concorso affidati a società esterne' e alle 'modalità di selezione del personale', non corrispondono al vero: infatti, come è facile riscontrare nella pagina dedicata del sito istituzionale (https://www.amts.ct.it/concorsi), nessun affidamento esterno è stato effettuato per la selezione di personale. Gli unici due bandi espletati da AMTS (concorso per posizioni categorie protette e concorso per sostituzione dirigente alla produzione) sono gestiti dall’Azienda, che svolge la selezione mediante dei commissari di concorso. Ed anche per le future procedure, a copertura di posizioni vacanti, è previsto l’interpello presso la rete delle società partecipate dal Comune di Catania e, solo all’esito negativo, una selezione esterna, sulla quale non vi è potuto essere alcun affidamento, poiché nessuna procedura è ancora in corso, dovendosi ancora attendere gli esiti dell’interpello sopra menzionato".