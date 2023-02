Amts, iniziano a rientrare i primi mezzi in fase di revisione

Sulle strade di Catania già diversi mezzi sono rientrati a pieno regime in servizio la scorsa settimana. Entro il mese di marzo, inoltre, secondo le previsioni fornite dagli addetti alle revisioni, rientrerà in servizio regolare circa il 70% delle vetture interessate dalla revisione stessa. Infine, nel mese di aprile l’emergenza potrà dirsi rientrata definitivamente.

Sono queste le tempistiche dettate dall’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta spa che, già all’indomani dell’emergenza causata dalla necessità di sottoporre a revisione i mezzi a metano, aveva varato un Piano di esercizio provvisorio, per fronteggiare la situazione e tamponare i disagi a utenti e cittadini. Alla luce di ciò e a seguito delle necessarie attività di revisione del parco veicolare, l’AMTS intende fornire un aggiornamento sul lavoro costante di recupero e riorganizzazione delle vetture a disposizione per coprire tutte le linee cittadine.

Settimana dopo settimana, infatti, si sta procedendo a reimmettere le vetture in servizio e ripristinare il programma di esercizio pieno. Anche per questo, il Piano di esercizio provvisorio, che era stato immediatamente varato, subirà variazioni e modifiche dovute al costante incremento dei mezzi. Tali variazioni saranno comunicate mensilmente, fino al progressivo reinserimento di tutte le vetture nelle rispettive linee urbane. Con ulteriori aggiornamenti, infatti, verrà comunicato sia il Programma di esercizio di marzo e, successivamente, il Programma di esercizio di aprile, con tutti gli orari aggiornati in base alla disponibilità delle vetture. Per garantire, infine, il programma di esercizio ordinario, l’Azienda comunica che si sta già adoperando per recuperare la disponibilità di ulteriori mezzi, che potranno rafforzare notevolmente il servizio di trasporto cittadino.