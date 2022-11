Amts, sciopero il prossimo 2 dicembre: il servizio potrebbe subire variazioni

L’Azienda metropolitana trasporti e Sosta Catania Spa informa che, in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore, proclamato per il giorno 2 dicembre 2022 dalla segreteria nazionale Or.sa trasporti, il servizio potrebbe subire delle variazioni. Il personale viaggiante, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle ore 10:30 alle ore 18:30 e dalle ore 21:00 a fine turno. Il restante personale si asterrà dal servizio per l'intera durata dal proprio turno di lavoro.