Ancora allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore: temperature fino a 39°

Ancora un'allerta della Protezione civile regionale per il rischio incendi e ondate di calore sulla Sicilia. Domenica 1 agosto, è previsto un livello di allerta arancione su tutta l'isola e rossa per le province di Catania e Caltanissetta. Allerta rossa anche per le ondate di calore su Catania e Palermo dove la temperatura percepita sarà di 39 gradi.

Intanto oggi è stata senza sosta l'attività svolta dai vigili del fuoco. Dalle ore 8 di questa mattina, nella sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, risultano 60 interventi effettuati e conclusi. Ci sono ancora 75 richieste di soccorso, delle quali 13 in corso di espletamento.

Le zone interessate ripercorrono, in linea di massima, i luoghi già segnati ieri: zona Sud di Catania, Zona Industriale, San Francesco la Rena, Stradale Primosole, Oasi del Simeto e litorale in direzione Sud. Si aggiungono incendi tra Adrano, Belpasso e Santa Maria di Licodia.