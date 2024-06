Csm, Angelo Busacca nominato nuovo Avvocato generale di Catania

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha deciso all'unanimità di nominare Angelo Busacca, attualmente sostituto procuratore generale, come nuovo Avvocato generale di Catania. Questa posizione era stata lasciata vacante da Carlo Caponcello, recentemente nominato Procuratore generale di Messina.

Angelo Busacca, 61 anni, ha iniziato la sua carriera nella magistratura come sostituto procuratore presso l'ex Pretura di Catania. Successivamente, ha svolto lo stesso ruolo al Tribunale per i minorenni di Catania, dove si è occupato, tra le altre cose, dell'inchiesta su Antonino Speziale relativa alla morte dell'ispettore di polizia, Filippo Raciti, avvenuta il 2 febbraio 2007 allo stadio Angelo Massimino. In seguito, Busacca è stato sostituto procuratore presso la Procura distrettuale di Catania, incarico che ha lasciato nell'aprile 2015 per trasferirsi alla Procura generale dello stesso distretto giudiziario.

