Ricorre oggi il 159esimo anniversario della nascita delle capitanerie di porto

Oggi, anche a Catania, si celebra il 159esimo anniversario della nascita delle capitanerie di porto. Il 20 luglio 1865, con la firma di un regio decreto da parte di Vittorio Emanuele II, venne istituito questo corpo, nato dall’esigenza di affidare a un’unica amministrazione la disciplina delle attività della navigazione e dei porti. Fu così che si unirono le capacità professionali dello Stato Maggiore dei porti, di carattere militare e tecnico, con quelle dei consoli di Marina, civili e amministrative. Il personale delle capitanerie apportò un contributo straordinario durante il primo conflitto mondiale, portando prima alla militarizzazione del corpo, poi al suo riordino nel 1919 in chiave militare e, nel 1923, alla sua inclusione tra i corpi della Marina, pur mantenendo la funzione di amministrazione periferica della Marina mercantile.

Anche durante il secondo conflitto mondiale, giocò un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei porti per il fabbisogno di guerra, estendendosi nei territori occupati come Francia, Jugoslavia, Grecia e Tunisia, con la creazione di nuovi uffici di porto. Con il decreto interministeriale dell'8 giugno 1989, fu istituita la guardia costiera, l'articolazione operativa delle capitanerie di porto. Questa nuova struttura inglobò gli assetti aeronavali preesistenti. Da allora, le specifiche unità navali e aeree recano la scritta "guardia costiera" e vestono la livrea bianca con il logo. L'anniversario rappresenta un'occasione per raccontare e ripercorrere le tradizioni, la cultura, l'umanità e la professionalità che animano il senso profondo e autentico di appartenenza a un corpo che opera da sempre in mare e sulle coste, a servizio del Paese.