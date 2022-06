Celebrato il 208esimo anniversario di fondazione dell'Arma: tra i premiati il vice brigadiere Sebastiano Giovanni Grasso

A fare gli "onori di casa" è stato il comandante Rino Coppola, che ha ricordato il quotidiano impegno sul fronte della lotta alla criminalità organizzata e non solo. Schierate nel cortile della caserma "Vincenzo Giustino" le rappresentanze di tutti i reparti catanesi

Si è svolta ieri pomeriggio, presso il comando provinciale di piazza Verga, la cerimonia del 208 esimo annuale di fondazione dell'Arma dei carabinieri. Una ricorrenza che ogni anno riunisce le famiglie dei militari, da sempre attivi nel mantenimento della sicurezza pubblica nella nostra città e nei comuni della provincia etnea, insieme alle massime cariche istituzionali. A fare gli "onori di casa" è stato il comandante Rino Coppola, che ha ricordato il quotidiano impegno sul fronte della lotta alla criminalità organizzata e non solo. Schierate nel cortile della caserma "Vincenzo Giustino" le rappresentanze di tutti i reparti catanesi. Tra i riconoscimenti assegnati ai carabinieri che si sono distinti nel corso degli ultimi 12 mesi, anche il vice brigadiere Sebastiano Giovanni Grasso, colpito da colpi d'arma da fuoco lo scorso 5 settembre durante una rissa verificatasi ad Acireale nei pressi della chiesa di Santa Maria degli Ammalati, in cui era in corso la cerimonia di prima comunione del figlio.

Sono intervenuti: il prefetto di Catania Maria Carmela librizzi, Il commissario straordinario della città metropolitana di Catania Federico Portoghese, il presidente della corte di Appello di Catania Filippo Pennisi, il procuratore generale Roberto Saieva, il presidente del Tar Pancrazio Maria Savasta, il presidente del tribunale di Catania Francesco Saverio Mannino, il procuratore aggiunto della Repubblica di Catania Maria Scavo, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Catania Carla santocono, il procuratore della repubblica di Caltagirone Giuseppe verzera, il vicario dell'arcivescovo Monsignor Salvatore Genchi. Non erano presenti, probabilmente per motivi istituzionali il procuratore Carmelo Zuccaro, il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, l'arcivescovo Luigi Renna.