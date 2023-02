Anniversario morte ispettore Raciti, commemorazione ad Acireale e Catania

Domani, sarà il giorno della memoria e del ricordo dell'ispettore Filippo Raciti, per la Questura di Catania. Tre i momenti che scandiranno la giornata dedicata al poliziotto che perse la vita, il 2 febbraio del 2007, nel vortice di violenza scatenatosi in concomitanza l’incontro di calcio che si stava tenendo in quel momento nello stadio "Angelo Massimino". Alle 10 sarà deposta una corona di alloro sulla tomba del caduto, nel cimitero di Acireale, alla presenza del Questore di Catania Vito Calvino, del dirigente del commissariato di Acireale Tito Cicero, del Cappellano della Polizia, dei familiari del compianto Filippo e di una una rappresentanza del X Reparto Mobile. Alle 11, alla presenza del Questore, del Prefetto e delle autorità civili, il Cappellano della Polizia celebrerà una messa in suffragio, nella chiesa dell’Immacolata Concezione dei Minoritelli, in via Gesualdo Clemente a Catania. In ultimo, il ricordo nel luogo dove tutto si è compiuto. Alle 12, presso lo Stadio Angelo Massimino, laddove è stato posto il sobrio monumento che lo ricorda, alla memoria di Filippo Raciti Medaglia d’Oro al valore Civile sarà dedicata una corona d’alloro deposta dal Questore, alla presenza delle già citate Autorità e dei familiari del defunto.