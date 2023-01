Morì in un incidente stradale, la sua famiglia dona defibrillatore alla comunità di Motta

Un gesto concreto per ricordare Enrico Bruno ad un anno di distanza dalla tragica scomparsa che ha scosso tutto il paese di Motta Sant'Anastasia. Il 17 gennaio ricorrerà l'anniversario della morte del giovane mottese a seguito di un terribile incidente stradale autonomo verificatosi in viale della Regione - in territorio comunale - che spense la sua vita all'alba di una giornata buia ed indimenticabile per tutti coloro i quali hanno potuto conoscerlo, apprezzandone le qualità umane, la profonda generosità e la disponibilità nei confronti del prossimo. Attivo socialmente, facendo parte anche del gruppo scout del paese, non mancava mai di perorare la causa dei propri cari e della propria cittadina. Proprio in tal senso va contestualizzata la decisione della famiglia di Enrico di donare alla comunità mottese un defibrillatore che sarà installato proprio in prossimità dei luoghi in cui si consumò la tragedia.

"Il viale della Regione non sarà più il luogo dove Enrico ha vinto la morte - scrive la madre sui social annunciando la notizia e invitando tutta la comunità a partecipare a un momento di ricordo e di preghiera per il figlio - ma la concretizzazione di una delle start-up a cui tanto lavorava e credeva: l'Angelo 5.0. A ricordarlo non sarà una fredda lastra di marmo - afferma la donna - ma un defibrillatore, accessibile per chiunque avesse difficoltà, continuando a essere d'aiuto a tutti e a far battere il cuore con il suo meraviglioso sorriso come ha sempre fatto nella sua breve vita".

Grande commozione e vicinanza da parte di tutta la popolazione di Motta, che ha accolto la notizia provando un mix di emozioni: da una parte la profonda tristezza per ciò che è accaduto, dall'altra emerge un piccolo ma "potente" sorriso: la missione di vita di Enrico prosegue e il gesto compiuto dalla sua famiglia in tal senso assume un significato di speranza, dimostrazione di una forza incredibile e di profondo amore.