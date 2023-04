Anniversario Polizia, Buceti (IV municipio): "Solidarietà alle forze dell’ordine per il loro lavoro quotidiano"

"Mai come in questo momento, Catania chiede sicurezza. È giusto chiedere più vigilanza, più controlli ma allo stesso modo bisogna domandarsi in che condizioni i tutori delle forze dell’ordine lavorano ogni giorno per garantire la pubblica incolumità. La denuncia del Sindacato Usip sugli organi di stampa non lascia spazio a dubbi: poliziotti che lavorano sotto organico, in strutture vecchie e inadeguate con profonda carenza di mezzi e troppe volte senza nemmeno il pagamento degli straordinari. È il gioco della coperta troppo corta che mette sulla graticola persone che rischiano quotidianamente la vita per garantire l’ordine pubblico e che vanno messi nelle migliori condizioni possibili per poter fare il loro lavoro. Sulla sicurezza non si può trattare e noi siamo al loro fianco a 360 gradi", così il presidente del IV municipio Erio Buceti e l’intero gruppo “Avanguardia” esprimono, in una nota, vicinanza a tutti i tutori dell’ordine. "A maggior ragione in un momento come questo dove si celebra il 171esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato, che lavorano ogni giorno per far rispettare la legge e che, ancora adesso in molti contesti, la divisa viene vista con diffidenza. Uomini e donne che meritano riconoscimenti tangibili e non solo medaglie o encomi", conclude Buceti