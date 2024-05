La nota

Anniversario dello Statuto siciliano, Raffaele Lombardo: "Valorizzarne le potenzialità inespresse"

"Rigore morale e amministrativo e senso di responsabilità ci permettano di risalire la china qualificandoci come eccellenza nell'Europa delle Regioni", ex presidente della Regione Raffaele Lombardo in occasione del 78° anniversario dell'Autonomia siciliana