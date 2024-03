Anniversario unità nazionale, l’assessore Parisi con il prefetto per l'omaggio ai Caduti

L’assessore comunale di Catania Sergio Parisi, in rappresentanza del sindaco Enrico Trantino, ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona d'alloro da parte del prefetto Maria Carmela Librizzi nel sacrario dei Caduti per la Patria, nella Chiesa di San Nicolò l’Arena, in piazza Dante, per la giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera - 163° Anniversario dell’Unità d’Italia. All’evento hanno preso parte autorità civili, militari e rappresentanti delle forze dell’ordine.