Maltempo, annullata la prossima edizione del Lungomare Fest

A causa delle previste condizioni meteo avverse, l’edizione del Lungomare Fest fissata per domenica prossima, 21 maggio, è stata annullata. Resta confermato, invece, l’appuntamento precedentemente stabilito per domenica 4 giugno. Per quanto riguarda la provincia etnea, venerdì sarà discreto ma ventoso, con levante in netto rinforzo in giornata. Netto peggioramento sabato con piogge e temporali anche di una certa intensità, accompagnati sempre da Levante o Grecale sostenuto con raffiche di oltre 50-60km/h. Domenica ancora nubi e qualche pioggia.