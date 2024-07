Annunciata la giuria della III edizione del Caltagirone Short FilmFest

L'edizione 2024 del Caltagirone Short FilmFest annuncia la giuria, che avrà il compito di assegnare i premi previsti per la selezione ufficiale del concorso. La premiazione è prevista per domenica 14 luglio 2024 nella cornice di Piazza del Municipio, nel cuore barocco della cittadina siciliana.

Presidente di giuria del festival è il regista, documentarista e sceneggiatore Mimmo Calopresti, che ha firmato pellicole pluripremiate come La parola amore esiste (1998), Preferisco il rumore del mare (2000) e Aspromonte - La terra degli ultimi (2019). La giuria si compone inoltre della professionista del suono Maricetta Lombardo, vincitrice del Premio Miglior Suono ai David di Donatello 2024 per il film Io Capitano, e della regista e sceneggiatrice Valentina Bertuzzi, creatrice di innesti tra il cinema di genere e le tematiche intimiste, tra cui le fratture inconsce e la spiritualità. I giurati giudicheranno i cortometraggi italiani e stranieri delle sezioni competitive del festival, in programma dal 12 al 14 luglio 2024.

I premi che verranno assegnati sono i seguenti: Miglior cortometraggio internazionale, Miglior cortometraggio italiano, Miglior cortometraggio siciliano, Miglior Attore, Miglior Attrice e Miglior regia. Grande attesa anche per i riconoscimenti speciali che il festival assegna ogni anno a professionisti del cinema. Nella serata del 12 luglio il festival consegnerà il Premio Donne nel Cinema all'attrice Barbara Tabita, per il suo contributo ad accrescere il valore e il potenziale dell'universo femminile nella settima arte. Il Premio Città di Caltagirone, che ogni anno premia quegli artisti calatini capaci di diffondere in Italia e all'estero i valori e i caratteri della terra siciliana, sarà consegnato al regista, sceneggiatore e compositore Piero Messina nella serata del 13 luglio. Infine il Premio Agarèn sarà consegnato in occasione della serata finale del 14 luglio all'attrice di origine colombiana Nathalie Rapti-Gomez (Black Butterfly, Diavoli, Penny on M.A.R.S) per la sua attività artistica internazionale.

Il Caltagirone Short FilmFest - ideato da Angela Failla, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice - è organizzato dal Comune di Caltagirone ed è dal medesimo patrocinato insieme a Regione siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo. La direzione artistica della kermesse è affidata ad Angela Failla ed Eva Basteiro-Bertolí.