Anticrimine, raffica di misure di prevenzione disposte dal questore

Non si ferma l’attività negli uffici della Divisione di polizia Anticrimine della Questura di Catania: nei primi giorni del mese di ottobre, infatti il questore Mario Della Cioppa ha adottato ben 10 misure di prevenzione nei confronti di altrettanti soggetti, responsabili di vari reati. Ad essere colpiti dalla raffica di provvedimenti, sono stati principalmente malviventi dediti alla commissione di reati predatori. Coinvolti anche vari spacciatori di stupefacenti che sono stati arrestati in diverse circostanze mentre cedevano dosi di droga, anche pesante. L’attività della Divisione completa l'iter di quella operativa, che si realizza giornalmente sul territorio a opera sia delle Volanti che della Squadra Mobile, con la partecipazione di tutte le articolazioni territoriali della Questura e delle Specialità della Polizia, quanto delle altre forze di polizia che operano sul territorio etneo.

Lo scopo è quello di porre un freno alla pericolosità sociale che si esprime concretamente nelle vie cittadine, mettendo in atto un dispositivo che possa contrastare l'incremento dei reati. Sotto la lente degli agenti della Divisione anticrimine della Questura sono passati i dossier di 10 persone, le cui vicende giudiziarie sono state oggetto di valutazione da parte dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza che ha disposto delle misure di prevenzione nei confronti dei seguenti soggetti: 1)P. P. del 1998 tratto in arresto da personale della Sezione Volanti per tentata rapina in concorso compiuta il 7.10.2020 in via Vittorio Emanuele ai danni di una donna alla quale ha sferrato un pugno dopo averla strattonata e spinta. 2) D. G. S. del 1987 poiché denunciato il 4.3.2020 dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Catania per furto aggravato in abitazione e tentata rapina aggravata in concorso; 3) D. M. G. del 1998 poiché tratto in arresto l’11.10.2020, da personale della Sezione Volanti per spaccio di cocaina e crack nel quartiere San Cristoforo; in particolare, a seguito di perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 28,45 grammi di cocaina, 15,50 grammi di crack, 2,80 grammi di marijuana, la somma di 870 euro suddivisa in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza, nonché, attrezzatura di videosorveglianza utilizzata per l’attività di spaccio. 4)E. D. del 1996 responsabile di furto aggravato di un ciclomotore e resistenza a pubblico ufficiale; quest’ultimo reato è stato compiuto al fine di sottrarsi all’arresto ma, al culmine di un inseguimento per le vie cittadine, è stato tratto in arresto da personale delle Volanti. 5) F. M. del 1973 tratto in arresto il 29.9.2020 da personale delle Volanti per tentato furto aggravato di un’autovettura in concorso; 6) R. A. del 1988, tratto in arresto l’11.8.2020 dai Carabinieri di Paternò per spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina suddivisa in 40 involucri di cellophane ed una somma di denaro pari ad euro 144 in banconote di vario taglio. 7) S. A. del 1976 poiché tratto in arresto il 19.9.2020 dai Carabinieri di Paternò per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso; 8) R. G. del 1992 tratto in arresto il 6.10.2020 da una pattuglia dei Falchi della locale Squadra Mobile per aver strappato di dosso ad una donna la sua borsa (furto con strappo) a bordo di un ciclomotore risultato rubato (ricettazione) in concorso; 9) S. D. M. del 1979 in quanto sorpreso, la notte tra il 6 ed il 7 ottobre scorsi, da personale delle Volanti ad appiccare il fuoco a cinque cassonetti della spazzatura danneggiandoli; le fiamme sprigionate hanno coinvolto anche un’autovettura parcheggiata vicino ad uno dei cassonetti. 10) T. G. el 1995 tratto arresto il 6.10.2020, unitamente a R.G. del 1992, di cui sopra, da una pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile per aver strappato di dosso ad una donna la sua borsa (furto con strappo) a bordo di un ciclomotore risultato rubato (ricettazione) in concorso.