Commisione Antimafia in Prefettura, Cracolici: "Territorio complesso, 5mila arresti in 14 mesi"

"Catania è territorio complesso, crocevia nazionale e internazionale delle organizzazioni criminali, con connessioni legate sia alla mafia palermitana che a quella maltese, calabrese e campana, e dove vige un principio di ereditarietà nelle famiglie mafiose che e' quasi di tipo nobiliare, con titoli che si tramandano di generazione in generazione, ma dove è anche forte l'azione di repressione e prevenzione dello Stato: nella sola provincia di Catania, in 14 mesi, si sono registrati 5 mila arresti tra operazioni Antimafia e criminalità comune". Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia, che con gli altri componenti ha incontrato in prefettura i vertici istituzionali e gli amministratori della provincia.

1000 segnalazioni di abbandono scolastico

Dall'audizione di oggi, che conclude la prima mappatura Antimafia delle province siciliane, è emerso un altro dato importante: "Nel Catanese siamo passati da 40 segnalazioni di abbandono scolastico a oltre 1000, e non perchè qui siano aumentati gli abbandoni, ma sono piuttosto in aumento le segnalazioni - ha aggiunto Cracolici - qui il magistrato Di Bella ha esportato il protocollo 'Liberi di scegliere' applicato in Calabria, un modello che, insieme al lavoro di sinergia tra istituzioni scolastiche, forze dell'ordine e servizi sociali comunali ha funzionato. Contrastare l'abbandono intervenendo sui nuclei familiari e' una frontiera importante della lotta all'evasione scolastica, il decreto Caivano trae ispirazione dal modello Catania che, pur avendo un'alta incidenza di abbandono scolastico, sta sperimentando strumenti che sono un esempio per il resto del Mezzogiorno.

Colpire la reputazione dei boss

Il punto è isolare i boss sul piano della reputazione e colpire quella capacita' attrattiva che la mafia ancora esercita su alcuni giovani, come emerso anche dall'ultima relazione della Dia. Sul fronte della prevenzione, non basta il rigore amministrativo: bisogna sottrarre alle organizzazioni criminali l'acqua in cui si abbeverano, cioe' il consenso. Il mio auspicio - ha concluso il presidente Cracolici - è che il rapporto tra le prefetture e le istituzioni locali si diffonda, consentendo ai protocolli di legalita' di rafforzare le politiche anticorruttive nei vari territori"