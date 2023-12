Antonio Villardita eletto vicepresidente del Maas Catania

L'avvocato catanese Antonio Villardita, 30 anni, è il nuovo vicepresidente dei Mercati agro-alimentari Sicilia (Maas) di Catania. A deliberare la nomina, stamane, l'assemblea dei soci della partecipata regionale che gestisce il mercato ortofrutticolo etneo. "Felice di assumere un incarico così importante - afferma il neo vicepresidente - in una società strategica per il comparto agroalimentare siciliano, fiore all'occhiello della nostra economia regionale. Daremo il massimo per ampliare le opportunità di sviluppo del settore, a vantaggio di imprese e lavoratori ma anche nell'ottica di una compiuta valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani, guardando al mercato nazionale e internazionale. Un ringraziamento ai soci per la fiducia concessami, nonché al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale Marco Falcone", conclude Villardita.

"Salutiamo con favore la designazione di Antonio Villardita, giovane professionista catanese, alla vicepresidenza dei Mercati Agroalimentari di Sicilia - dichiara l'assessore regionale all'Economia Marco Falcone - A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro in un ruolo di grande rilievo per lo strategico comparto agroalimentare della nostra terra. Siamo sicuri che il contributo di Villardita darà nuovo slancio alle iniziative del Maas, nella prospettiva di dare forza e competitività alle produzioni isolane e all'economia siciliana nel complesso. Un ringraziamento all'uscente Marcello Caruso che cede il testimone dopo aver lavorato con profitto per il Maas".