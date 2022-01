Investe una 90enne e scappa, individuato dalla polizia

Sanzioni varie, sequestri e fermi amministrativi per mancanza di assicurazione, revisione e guida senza patente sempre nel quartiere Librino da parte della polizia. Un uomo è stato indagato per omissione di soccorso ai danni di un'anziana donna novantenne che, dopo essere stata investita dal conducente del veicolo, tra l'altro privo di assicurazione e senza patente per essergli stata revocata 8 anni fa, si è dato alla fuga. Sul posto è intervenuta l'ambulanza, contattata da alcuni passanti, che ha trasportato la donna presso un locale pronto soccorso; al malfattore, pregiudicato, è stata anche sequestrata l'autovettura e contestategli, unitamente alla Polizia Locale, le previste sanzioni.