Non si avevano notizie da giorni: due anziani soccorsi dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina in via Napoli, per soccorrere due anziani, fratello e sorella, che si trovavano all'interno del loro appartamento, al terzo piano del civico 79. La richiesta di soccorso è arrivata dai vicini di casa, i quali non avevano notizie dei due anziani da un paio di giorni. I vigili sono entrati dal balcone dell'appartamento utilizzando la scala in dotazione all'autopompa, consentendo così al personale sanitario di poter intervenire: il fratello è stato portato fuori in barella mentre la sorella sulla sedia a rotelle. I due, molto avanti con l'età, sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia.